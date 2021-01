50 odstínů Boženy? Tvůrci nového seriálu vyvolali sexuálními scénami pozdvižení

Druhý díl seriálu Božena přinesl vhled do milostného života hlavní hrdinky. Video: Česká televize

„Bude se v dalších dílech taky tak hojně souložit? Zatím to spěje spíš k 50 odstínům Boženy než k mapování života spisovatelky,“ píše jeden z diváků. „Mě by také víc zajímala ta tvorba než postelové scény,“ přidává další svou poznámku.

Záběry, o nichž je tu řeč, natáčela představitelka mladé Němcové Anna Kameníková s Janem Hájkem (Jan Němec), a hlavně s Janem Nedbalem (Václav B. Nebeský). Zatímco v prvém případě jde o nutné plnění manželských povinností, bez jakéhokoli zápalu, druhý, milenecký vztah, je plný vášně a odpovídá tomu i jeho obrazové zpracování.

Na téma natáčení milostných záběrů v Boženě Kameníková mj. uvedla, že „tyto scény jsou v minisérii nutné a mají svůj význam, protože i milostný život byl velkou a důležitou součástí spisovatelčina života“. „Ve filmech nemusí být jen scény, které podávají informace, ale i ty, které navozují pocit. Což je přesně smyslem záběrů tohoto typu,“ uvedla herečka.

Tvůrci ještě před uvedením avizovali, že jim nešlo primárně o pohled na „slavnou spisovatelku, jako na povinnou četbu, jako na nějakou postavu z mramoru“, ale o zobrazení ženy se všemi jejími vnitřními touhami, tedy i těmi milostnými.

„Uvědomujeme si, jak je Božena Němcová vnímána jako vlastenecký symbol. Proto jsme chtěli ukázat, že Božena žila srdcem i tělem. Na jednu stranu plnila své manželské povinnosti, mezi které spadalo i to, vyhovět manželovi, co se týká tělesného uspokojení, ale zároveň byla hrozně zamilovaná do básníka Nebeského. Šlo o úplně jinou kvalitu prožitku lásky. Možná i proto jsou ty scény kladené ostře za sebe, aby bylo vidět, jak ta žena žongluje se vztahy s oběma muži a péčí o děti. Jak v tom úplně lítá, ale snaží se,“ řekla Super.cz režisérka Lenka Wimmerová.

Většina diváků sérii i po druhém díle hodnotí velmi kladně a nešetří slovy chvály, jak na zpracování obecně, tak směrem ke Kameníkové (v dalších dvou dílech ji vystřídá Anna Geislerová). Božena se stala nejsledovanějším nedělním pořadem. Vidělo ji téměř 1,7 miliónu diváků (15+).