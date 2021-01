Kultovní seriál bude pokračovat bez jedné z hlavních postav: Která z hereček už nechce se Sexem ve městě nic mít?

Sex ve městě se dočká pokračování. Profimedia.cz

Fanoušci seriálu Sex ve městě mohou jásat. Po dvou úspěšných celovečerních filmech, jež měly příběhy oblíbených hrdinek z New York City uzavřít, se dočkají pokračování. Sarah Jessica Parker (55), Cynthia Nixon (54) a Kristin Davis (55) to potvrdily prostřednictvím sociálních sítí.

„Musela jsem se zamyslet…co asi teď dělají?“ navnadila Parker sledující popiskem k teaseru nového projektu s názvem And Just Like That, který vznikne ve spolupráci s HBO Max.

„Ty, já, New York…všechno je možné,“ připsala Nixon a Davis přidala: „Všechno je možné…vidíme se tam.“

Ovšem nejnáruživější z hrdinek, božskou Samanthu v podání Kim Cattrall (64), si fanoušci v pokračování neužijí. Cattrall se v minulosti opakovaně nechala slyšet, že kapitola Sexu ve městě je pro ni nadobro uzavřená.

Cattrall se také netají tím, že s představitelkou Carrie, Sarah Jessicou Parker, nikdy nebyly kamarádky. Když Kim zemřel bratr a Sarah jí kondolovala na sociální síti, nečekaně ostře kolegyni odpálkovala s tím, že o její lítost nestojí.

Ačkoliv produkce zatím neprozradila datum uvedení, nechala se slyšet, že půjde o seriál, jenž bude pojednávat o životech hlavních hrdinek Carrie, Mirandy a Charlotte po padesátce.

„Deset půlhodinových epizod a natáčet by se mělo začít na jaře, kde jinde než v New Yorku,“ stojí v tiskové zprávě HBO Max. ■