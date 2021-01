Takhle bude Aňa Geislerová vypadat jako Božena Němcová: Kvůli natáčení trpěla bolestmi, stále není v pořádku

Aňa Geislerová o natáčení série Božena Super.cz

Od příštího dílu vystřídá v roli Boženy Němcové Annu Kameníkovou (26) její starší kolegyně Aňa Geislerová (44). "Jelikož jsme se o roli s Aničkou podělily, byly to pro mě v podstatě dva celovečerní filmy. Byly to tři měsíce intenzivní práce," řekla Super.cz herečka.

Jak se sama sobě jako tmavovlasá Božena líbila? "Už se tak nějak snáším, zvykla jsem si. Ale musím říct, že ta změna mě překvapila. Vůbec jsem si to neuměla představit, ale bavilo mě to. Vždycky je přínos hrát v masce, která vás od vás vzdálí a pomáhá vám v tom výkonu. Takže jsem byla spokojená. A uvidíme, jestli jsem to nějak zahrála," míní Geislerová, která se podívá na 3. díl až spolu s televizními diváky.

Na natáčení jí ovšem zůstala nepříjemná památka. A to kvůli kostýmu. "Opravdu nechápu, jak v korzetech mohly ty ženy žít. Možná byly už tak deformované, že to už necítily. Já to odnesla tak, že jsem musela chodit na rehabilitace. A ještě teď mě to bolí od distorze pánve a podobně. Říkám si, že si to nesu od té Boženy a ona tím ve mně žije dál," uzavřela.

Jak Aňa jako Božena Němcová v různých životních situacích vypadala, se můžete podívat v naší bohaté fotogalerii. ■