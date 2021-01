Bikinová královna Ambrosio ukázala, jaký poklad má doma: Její dvanáctiletá dcera už skoro dosahuje její výšky

Alessandra Ambrosio s dcerou Anjou Profimedia.cz

Poslední víkend strávila v kruhu rodinném a věnovala se hlavně svým dvěma dětem. S dcerou Anjou, která už svou maminku brzy doroste, nafotila i několik snímků, které naznačují, že by se dvanáctiletá slečna mohla také brzy věnovat modelingu.

Alessandra s dcerou Anjou nafotily sérii fotografií. Posouvejte šipkou vpravo na snímku.

Už v roce 2018 společně fotily pro Harper’s Bazaar a Ambrosio se tehdy vyjádřila k budoucnosti svých dětí těmito slovy: „Chci, aby moje děti dělaly to, co milují, a když to bude modeling, budu jim stát po boku po celou dobu jejich cesty a podporovat je.“

Alessandra má dvanáctiletou Anju a osmiletého syna Noaha se svým bývalým snoubencem Jamiem Mazurem. ■