Hvězda filmových hitů Noc na Karlštejně nebo Na samotě u lesa: Kvůli čemu vzala roli v seriálu?

Daniela Kolářová jako kriminalistka v seriálu Sestřičky Video: FTV Prima

Jednou z hvězd primáckého seriálu Sestřičky je i herečka Daniela Kolářová (74), známá z filmových hitů Noc na Karlštejně, Na samotě u lesa, Setkání v červenci nebo Léto s kovbojem. Hraje kriminalistku, a byla to právě profese její postavy, která měla vliv na hereččino rozhodování, zda roli přijmout.

„Ta postava mě zaujala, protože jsem si říkala, že je to takový zajímavý obor, o kterém víme strašně málo, takže se něco dozvíme,“ řekla Super.cz herečka.

Za sebou má několik měsíců natáčení, během kterých už si vyzkoušela třeba výslech podezřelého nebo akci v uniformě zásahovky.

„Nikdy jsem na sobě nic podobného neměla. Je to poprvé, co jsem oblékla uniformu, dokonce ani vojenskou jsem nikdy neměla možnost na sobě mít. Bylo to pro mě zajímavé. Zatím jsme ale natáčeli většinou vztahovou rovinu jejího života, teď konečně i trochu z té profesní,“ kvitovala Kolářová „akci“.

Díky seriálu se navíc po dlouhých 40 letech před kamerou setkala s kolegou Pavlem Novým, který do děje teprve vstoupí. Seznámili se v roce 1981 při natáčení filmu Pytláci.

Vnuka Kolářové hraje vycházející hvězda Jan Nedbal, jehož diváci mohou nově znát také ze seriálu Božena. ■