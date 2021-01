Manželské štěstí v reality show nenašli, přátelství ano. Radek a René ze Svatby na první pohled šli do plavek

Radek a René se otužovali. Video: archiv R. Vrábela

Radek Stöber sice v reality show Svatba na první pohled lásku nenašel, ač se mu pohledná blondýnka Simona moc líbila, ale něco mu show přece jen dala. Našel si kamaráda Reného Vrábela, kterému to ve stejném pořadu nevyšlo s učitelkou Petrou.

A právě fitness trenér René vyhecoval Radka k populárnímu otužování. Ten se výzvy nebál a ponořil se s novým kamarádem, který se už otužuje dlouho, do ledové Vltavy. Ze břehu vše pozorovala Radkova nová devatenáctiletá přítelkyně, jež se typově podobá právě Simoně ze Svatby na první pohled.

Svatba na první pohled - Petra a René. Bohužel jim to nevyšlo.

„Byla to naprostá paráda. Napoprvé jsem tam sice dlouho nevydržel, ale napodruhé už to celkem šlo. Určitě v tom budu pokračovat. Baví mě to. Doporučuji všem, kdo chtějí vyzkoušet něco pro svoje zdraví. Překvapivě ani Vltava nebyla tak špinavá, jak jsem čekal,“ nechal se slyšet Radek, jehož hřeje nová láska.

„Je to ve stádiu takové té zamilovanosti. Užíváme si přítomnost toho druhého. Je to taková ta prvotní fáze, kdy jsi okouzlený, nadšený a všechno je růžové,“ tetelil se blahem Radek, jenž to od diváků schytával kvůli svým emocím a častému pláči.

To mu ale vůbec nevadilo. „Jsem hodně emotivní člověk a Svatby pro mě byly emočně hodně náročné. Z reakcí lidí si nic nedělám. Každý má právo na názor,“ řekl Super.cz Radek. ■