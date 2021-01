Po nahé fotce ze sauny další odvážný snímek: Cvičitelka Kynychová předvedla obnažené tělo na sněhu

Hana Kynychová Foto: Instagram H. Kynychové

Je to pár dní, co se Hanka Kynychová (52) nechala zvěčnit při saunování . Cvičitelka se rozhodně ani po padesátce nebojí provokovat svým tělem, a dokonce se předvedla nahá. I přesto, že se nyní nemůže naplno věnovat své práci a cvičení ve fitku, figuru jí mohou ženy stále závidět.

„Snažím se přizpůsobit situaci, ale štve mě, že nemám možnost pracovat a peníze si vydělat. A vůbec nevím, co budu dělat, když to bude trvat třeba do března," svěřila se Super.cz Hanka, která v současné chvíli vede online kurzy a věnuje se sobě a rodině. Po odvážné fotce ze sauny se tak rozhodla pochlubit dalším snímkem, na kterém její tělo příliš látky nezakrývá.

„Někdo se chodí otužovat do Vltavy, na což já jsem posera, proto už milión let využívám k otužování saunu, kterou jsem si přála k třicátinám od svého muže domů. V této době je to navíc k nezaplacení, když se nemůže nikam chodit. Takhle si můžu dávat pravidelně saunu doma a dnes jsem dokonce místo studené sprchy zkusila vyjít na zahradu do sněhu, abych se těm otužilcům trochu přiblížila. Zima mi byla pořádná, takže asi zůstanu u sprchy,“ svěřila se Kynychová, která se na sněhu nechala zvěčnit jen v zimních botách a kalhotkách. ■