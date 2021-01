Těhotná Zorka Hejdová se odhalila a ukázala bříško: Nemám tušení, s čím se probudím za dva měsíce

Zorka Hejdová čeká první dítě. Foto: Archiv Z. Hejdové

"Už se z postele spíš svalím. Bříško mám fakt velký. Cítím se ale jinak dobře. Nemám žádné těhotenské problémy. Nic mě netrápí, není mi špatně, nejsem unavená," řekla Super.cz.

Zatím Zorka přibrala třináct kilogramů. "Nechci se s tím zbytečně stresovat, tak se vážím jenom na kontrolách. Tam musím," svěřila Hejdová. "Nejsem jedna z těch, co jde k porodu a vypadá, že si pod šaty akorát strčila žlutej meloun. Nemám tušení, s čím se probudím za dva měsíce," dodala se smíchem na konto zvětšujícího se bříška.

Zda čekají holčičku, nebo kluka, Zorka a její manžel Míra Hejda vědí, zatím to veřejně neprozradili. „Myslím si, že je to poslední tajemství, které si střežíme. Možná ještě vyměknu, protože termín máme až začátkem dubna, ale zatím to víme jen my,“ řekla Super.cz. ■