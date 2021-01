Slavní vzpomínají na muzikanta Davida Stypku (†41): Farna, Klusová, Smetana i Mirai napsali dojemná slova

David Stypka a Ewa Farna Profimedia.cz

Známé tváře vzpomínají na milovaného kamaráda a kolegu. Všestranný muzikant David Stypka zemřel po dlouhé nemoci 10. ledna ve věku 41 let.

Ze smutné zprávy je doteď roztřesená zpěvačka Ewa Farna (27), která se Stypkou ještě nedávno spolupracovala na nových projektech. „Psala jsem Ti předevčírem zprávu: Snad je Ti líp, víš jak, dýchej. Dop*dele Davide, nejsme ve věku, kdy kamarádi odcházej,“ smutní rozhořčená Farna nad ztrátou kamaráda.

Tamara Klusová (32) na svých sítích sdílela jednu ze Stypkových básní, ke které připsala:

"A já, milovaný Davide, na nebe přišpendlím nápis: Děkuju ti, že jsem tě mohla znát. Děkuju za všechna slova, která jsme si vyměnili. Děkuju za tvoji moudrost a nadhled. Děkuju za Tvojí odvahu a lásku k životu. Děkuju za Tvé múzy a dary v podobě písní pro nás všechny. Děkuju za Tebe. Nashledanou...,“ posílá vzkaz manželka Tomáše Kluse (34).

Smrt oceňovaného muzikanta zasáhla také Emmu Smetanu (32). „Anděl mezi anděly,“ napsala výstižně k fotce, na které si David přebírá sošku v Cenách Anděl.



S upřímným dojetím se s kamarádem naposledy rouzloučil i frontman kapely Mirai. „V noci odešel člověk, co měl co říct, a ještě dlouho to měl dělat. V prvé řadě náš kamarád, který při nás stál od úplných začátků a génius. Dneska je smutný den. Pusťte si Davidovy písně a vzpomínejte,“ nabádá fanoušky Mirai Navrátil.

„Sbohem kamaráde. Byl jsi mým velkým vzorem a přítelem. Budu navždy vděčný za každou vteřinu. Děkuji,“ přidává se zpěvák Tomáš Maček, známý jako Thom Artway.

Smutní i slovenští zpěváci. „Je těžké říct sbohem mladému talentovanému člověku, jehož hlas, příběh, poezie mě od první chvíle hluboce zasáhly a věděla jsem, že jde o někoho výjimečného,“ rozepsala se Jana Kirschner (42), která se těšila, že se muzikantem uskuteční společný hudební projekt.

„Věřila jsem, že je stále na všechno čas a naše dlouholeté debaty o muzice jednou naplníme a nahrajeme spolu něco skvělého. Budeš tu chybět. Odpočívej,“ dodává zpěvačka a bývalá porotkyně show The Voice Česko Slovensko. ■