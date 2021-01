Covid už byl nejspíš poslední ranou: Držitel Anděla (✝41) prohrál svůj boj s rakovinou slinivky

David Stypka Herminapress

Informaci o jeho úmrtí zveřejnila jeho rodina: „S lítostí oznamujeme, že zpěvák, skladatel a básník David Stypka podlehl 10. ledna 2021 ve věku 41 let dlouhodobé nemoci spojené s komplikacemi covid-19.“

Stypka byl známý vystupováním v kapele David Stypka a Bandjeez. Za roky tvůrčí činnosti nasbíral řadu ocenění. V roce 2016 získal svého prvního Anděla jako Objev roku a o rok později přidal další dva za Interpreta roku a Skladbu roku, což byl duet s Ewou Farnou Dobré ráno, milá.

Náhlý odchod zpěváka zdrtil i Ewu Farnou (27), která na svůj instagramový účet vyvěsila jeho snímek a zavzpomínala na něj: „Koukám na tu fotku, prostě ji sem nebudu dávat na černobílo. Ne, bylo by to nějak víc reálný a já to nedokážu zatím přijmout. Před pár týdny jsme spolu psali texty u Tebe na terase, rozebírali život do totálních „zárohů“, uměli jsme zabřednout do hlubokých témat a smáli se, že tak si lidi asi nepředstavujou vznik popových songů. Nemám v oblibě „smalltalk“, s Tebou to byl přesně ten typ přátelství, kde jsme u nás doma do rána pokecali otevřeně o všem, jen ne povrchně. Psala jsem Ti předevčírem zprávu: Snad je Ti líp, víš jak, Dýchej <3. Doprdele, Davide, nejsme ve věku, kdy kamarádi odcházejí. Víc nejsem schopná napsat, celá se třesu. Mám Tě obrovsky ráda a myslím teď moc na Tvoji ženu a tři děti.“ ■