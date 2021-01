Uplakánek Radek ze Svatby na první pohled zamilovaně vrká: Jeho mladičká přítelkyně se podobá sympatické Simoně

Radkovi to se Simonou nevyšlo, ale našel novou lásku. Foto: reprofoto TV Nova

Radkovi (32) z reality show Svatba na první pohled sice manželství s blondýnkou Simonou (29) nevydrželo , ale i tak mu přinesl sociální experiment do života lásku. Emotivní Radek má nově devatenáctiletou přítelkyni, kterou dokonce ukázal na kameru.

„Je to ve stádiu takové té zamilovanosti. Užíváme si přítomnost toho druhého. Je to taková ta prvotní fáze, kdy jsi okouzlený, nadšený a všechno je růžové,“ svěřil se v jednom z rozhovorů Radek.

V televizní show to šlo se sympatickou Simonou všechno ráz na ráz: svatba, den poté odjezd na líbánky, po návratu společné soužití v jedné domácnosti. Pokročil i jeho vztah se současnou přítelkyní stejnou rychlostí? „Svatbu jsme ještě neměli, ale už spolu bydlíme,“ směje se Radek.

Jeho blondýnka se sice na kameru příliš ukazovat nechtěla, ale už na první pohled je jasné, že vzhledově připomíná Simonu, která vztah s Radkem v závěru show ukončila. Naopak Radek Simoně vyznal city a na kameru řekl, že by chtěl dát jejich manželství ještě šanci. Co je podle něj tím hlavním důvodem, proč mu to s blondýnkou z reality show nevyšlo?

„Ona má život nastavený jinak, já jsem víc bohém. Simča chce někoho, jako je ona, cílevědomého, který si jde za svým a chce si budovat kariéru, takový já nejsem,“ vysvětluje.

Diváci mají názor takový, že byl Radek emočně nevyrovnaný a tím Simonu odradil. „Simona je mi hodně sympatická, Radek je na mě trochu málo chlap, ale oba si zaslouží najít někoho, s kým jim bude dobře,“ zhodnotil v komentářích jeden z fanoušků. ■