Zemřela legenda filmové tvorby František Filip (†90). O Vánocích oslavil režisér Cirkusu Humberto životní jubileum

František Filip Foto: Petr Hloušek / Právo / Profimedia

Před pár dny oslavil režisér František Filip krásné kulatiny, bohužel ve věku 90 let odešel do filmového nebe. Do paměti se zapsal především seriály Chalupáři, F.L. Věk, Cirkus Humberto nebo komedií Tři chlapi v chalupě.

Smutnou zprávu potvrdil České televizi jeho syn Filip. Oceňovaný režisér natočil za svůj život kolem 600 filmů a televizních pořadů. Zmiňovaný seriál Chalupáři reprízuje televize dodnes.

V roce 1995 se stal první osobností, která v anketě TýTý vstoupila do Síně slávy. To, co se František Filip naučil během studentských let na FAMU později předával dalším generacím, ve svých šedesáti letech začal na fakultě sám přednášet.

V roce 2011 byl oceněn Cenou Vladislava Vančury za dlouholetou kultivaci televizní tvorby a podíl na její proměně v umělecké odvětví, v roce 2017 převzal Cenu Thálie. Jeho režisérský um mohli z vlastní zkušenosti ocenit velké hvězdy jako Lubomír Lipský, Jak Werich, Vladimír Menšík, Josef Kemr nebo Jiří Sovák. ■