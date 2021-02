I na svalnatého saxofonistu dolehla pandemie. Přišel o publikum a uvažuje o návratu k původní profesi

Svalnatý saxofonista se neuživí jen hudbou. Foto: archiv R. Juniora

Jak napáchala pandemie škody na tvé práci?

Tak o živém hraní se asi ani bavit nemusíme, tam je to jasné. Veřejně se hrát nesmí a nejspíš se ještě dlouho hrát nebude. Představte si, že rok pracujete na albu a pak si ho nemůžete ani živě zahrát. Je to škoda, těšil jsem se, že si společně užijeme tu kouzelnou atmosféru Vánoc a lidem zahraju české koledy, jak je ještě neslyšeli. Ale beru to sportovně a doufám, že si to vynahradíme ty další Vánoce. A když ne ty další, tak ty další...

Pořádáš nějaké koncerty online, nebo jinou formou?

Ano. Měsíc a půl před Vánoci jsem každou středu streamoval na Facebooku, ale teď jsem si dal přestávku. Měl jsem pocit, jako kdyby se ze mě stával YouTuber. Musím přiznat, že streamovat sám ze studia, aby to dobře vypadalo, je velmi náročné a obdivuji všechny, kdo to dělají dobře. Je to zvláštní pocit. Na jednu stranu mluvíte k lidem, ale na druhou stranu jste už týdny sami doma v pokoji.

Dá se pracovat i v této době, nahráváním ve studiu a podobně?

Například práce ve studiu je v tuhle chvíli asi nejlepší. Víte, že všichni zpěváci a muzikanti nemají koncerty a jsou doma k zastižení. Myslím, že je to ale obecně skvělý čas se pustit do věcí, které jste vždy odkládali. Já jsem se třeba začal taky otužovat. Tak vám to restartuje hlavu, že je to návykové.

Držíš se jen muziky, nebo jsi byl nucený si najít v této době jiné zaměstnání?

Velmi vážně zvažuji jít na čas pracovat do oboru, který jsem vystudoval, což je strojírenství.

Co zajímavého tě čeká?

Nevím, jak je to možné, ale o Vánocích jsem takhle doma trénoval a najednou mi začali samy přicházet nápady a melodie. Nevím, co jsem jedl nebo pil, ale myslím, že to bylo díky vánočním světlům ve studiu. Během tří dnů jsem napsal 8 písniček. Celé to mělo velmi sensitivní a intimní náladu. Proto zatím projekt nese pracovní název "sexy album". Takže asi bude další deska. (smích). ■