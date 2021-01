Michaela Jílková v přímém přenosu sepsula kameramana. Podívejte se, za co dostal vyhubováno

To si kameraman za rámeček nedá. Video: Česká televize

V průběhu debaty o přibírání během pandemie s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou (58) a herečkou Lenkou Kořínkovou (64) začal přenos rušit zvuk hodin kukaček, který neustával více než půl minuty. Musela proto zasáhnout sama moderátorka.

„Kdo tady má ty kukačky?!“ okřikla štáb Michaela Jílková, která po chvíli zjistila, že si jeden z kameramanů zapomněl ztišit budík.

„Okamžitě si vypněte mobil, to si snad děláte legraci. Odneste ho pryč. Promiňte diváci, my se tady nemůžeme soustředit, protože kameramanovi kukají kukačky. Člověk se pořád diví, co všechno zažije,“ kroutila nevěřícně hlavou moderátorka. Hosté se však skvěle pobavili. Podívejte se na ukázku. ■