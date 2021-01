Fanoušci Přátel zvolili nejméně oblíbenou epizodu z celého seriálu: Uhodnete, která to je?

Která epizoda Přátel je u diváků nejméně oblíbená? Foto: profimedia/Warner Bros/Courtesy Everett Collection

Nejméně oblíbený je 21. díl 4. série s názvem Pozvání na svatbu (The One with the Invitation v originále). Ten se dočkal hodnocení 7,2, což sice není vůbec špatné, ale oproti průměrnému skóre 8,5 je to méně.

Pro ty, kdo zapomněli, jde o epizodu, v níž se Rachel rozhoduje, jestli poletí Rossovi a Emily na svatbu do Londýna. Je v ní spousta flashbacků a není zdaleka tak dramatická jako ostatní epizody dané série.

Díly, které následovaly, se pak dočkaly od diváků úplně nejlepších hodnocení. Podle serveru Money.co.uk je nejlépe hodnocenou epizodou Všichni už všechno vědí (The One Where Everybody Finds Out), 14. díl 5. série. V něm vyjde najevo vztah Moniky a Chandlera.

Ten se ovšem o první příčku v oblíbenosti dělí s úplně posledním dílem seriálu Poslední epizoda část 2. (The Last One part 2). Oba získaly skóre 9,7. ■