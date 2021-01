Pravda o rozvodu Hany Mašlíkové. Podle manžela si píše s jiným! Reakce sexy blondýnky vás překvapí

Hanka Mašlíková s André Reindersem Michaela Feuereislová

"Mrzí mě to, ale myslím, že mohu říci, že rozhodnutí spolu nežít je definitivní," řekla Super.cz Mašlíková.

Její manžel André dlouho o návrat bojoval, bohužel neúspěšně. Na podzim to zkoušeli dát znovu dohromady, ale neklapalo to. Hádky byly na denním pořádku. Sám Reinders nyní tvrdí, že za definitivní tečkou může být někdo třetí.

Hana Mašlíková řešila problémy v manželství. Bohužel jim to nevyšlo.

Super.cz

„Situace se má tak, že jsme přes léto měli nějaké problémy. Problémy jsme ale překonali a vrátili jsme se k sobě. Měsíc jsme spolu normálně fungovali. Pak začaly drobné hádky. Když už to překročilo nějakou hranici a přiznala, že si píše s někým novým, rozhodl jsem se odejít," řekl Expres.cz Reinders.

Mašlíková ale novou známost popírá. "Je to absolutní nesmysl. Za rozchodem nestojí nikdo třetí. On totiž nikdo třetí opravdu není. A neměla bych problém to říct. Nejsme spolu dva měsíce. Měla bych na to i právo. Neříkám, že časem někoho nového nepotkám. Já vlastně i doufám, že potkám, nikdo nechceme být bez lásky. Ale kromě syna žádný muž v mé blízkosti momentálně opravdu není," dodala pro Super.cz Mašlíková. ■