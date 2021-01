Vznikla česká Láska nebeská? Romantickou komedii natáčeli Langmajer, Polívková, Holubová nebo Krajčo

O natáčení filmu Přání Ježíškovi

Štáb překvapivě nejvíc válčil s počasím, které sněhu v době natáčení nepřálo: „Sehnat dostatek sněhu, když sníh není, to byl opravdu velký úkol. Proto jsme se přesunuli na finále natáčení do Jizerských hor. Sníh jsme dosypávali v Praze a Brně a všude, kde to šlo. Pak samozřejmě covid, všichni chodili s rouškami, všichni jsou opatrní, všechno se špatně shání," uvedl producent Adam Dvořák.

Co mohou diváci od romantické novinky čekat, prozrazuje režisérka Marta Ferencová. „Je tam velká paleta emocí, typů postav, vztahů. Baví mě, že každou chvíli děj přeskakuje z jednoho příběhu do druhého a že to nenudí a diváka to táhne stále dopředu,“ říká.

Natáčení začalo v polovině listopadu a pokračovalo celý advent, aby vyvrcholilo na Tři krále. „Všichni jsme si natáčení užili. Vzhledem k situaci i vánočnímu období spolu štáb držel víc při sobě, až mě mrzelo, že všichni herci strávili na place omezenou dobu, maximálně dva nebo tři dny. Rozuměli jsme si,“ posteskla si režisérka.

„Každý by chtěl mít v kinech milión diváků a tenhle film má krásný scénář, to obsazení je pěkné, takže může vzniknout krásný příběh,“ myslí si Jaroslav Dušek, který ve filmu opět tvoří pár s Evou Holubovou Ta svého hereckého kolegu doplňuje stručně a jednoduše: „Jsem hrozně ráda za tohle setkání,“ svěřila.

Ve filmu jednu z výrazných rolí hraje i hudebník Jiří Burian, kterého mají diváci spojeného zejména s jeho alter egem Kapitánem Demo. „To herecké obsazení je záruka kvality a celý ten film pozvedne do úplně jiných výšin. A na to se těším, až to uvidím,“ míní.

V Přání Ježíškovi, se dále objeví i Petr Vaněk, Matěj Hádek, Táňa Pauhofová, Veronika Khek Kubařová či Arnošt Goldflam. Před kameru se vrací i dětská herečka Valentýna Bečková, která zazářila ve filmu Příliš osobní známost, či Veronika Marková známá ze snímku Bourák.

Film bude uveden v listopadu tohoto roku. Jak natáčení probíhalo, i fotografie plejády českých herců, můžete vidět ve videu u článku. ■