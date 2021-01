Tohle triko vám změní život!

Už žádné trapasy s propocenými koláči v podpaží. Už žádné špinavé fleky ani zmačkaná fazóna. V chytrém triku české značky CityZen® budete vypadat za všech okolností skvěle!

Nikdo přece nemusí třeba na rande nebo pracovním pohovoru na první pohled poznat, že jste se nervozitou zpotili nebo že jste si na kuráž dali sklenku červeného vína. Oblékněte triko CityZen a rázem získáte spolehlivého parťáka pro každý den. Co všechno umí? Snižuje tělesný zápach, váš příchod už nebude avizovat nepříjemný odér. Není na něm vidět pot, ať už vyrazíte do práce, na výlet nebo na mejdan, můžete se na něj spolehnout.

Odolá špíně, takže když se nedopatřením na vašem triku ocitne víno, káva, ovocný fresh nebo třeba rajčatová omáčka, stačí jen setřít a všechny stopy jsou pryč. Nežehlíte? Nevadí! Triko CityZen se nemačká a skvěle drží tvar i po mnoha vypráních a měsících nošení. Silně saje a rychle schne, vlhký pot tedy nejenže není vidět, cítit, ale ani vás nestudí na těle. Je fér k přírodě – triko je 100% recyklovatelné a každý kousek je vyrobený v České republice, tím pádem k vám necestuje přes půl planety.

Podívejte se, jak triko CityZen funguje

CityZen s.r.o.

Není v tom žádný háček, jen 100% bavlna

Triko je ze 100% přírodní bavlny vylepšené speciální úpravou CityZen®, která je patentovaným unikátem. Rychle schne, což snižuje množení bakterií, a proto výrazně snižuje zápach oproti běžným trikům. Vnitřní strana trička velmi silně saje, absorbuje vlhkost, rozvádí ji do co největší plochy, a tím zajišťuje rychlé odpaření přes pleteninu ven, aniž by na látce zůstaly fleky. Prémiová dlouhovlákenná bavlna, ze které jsou trika ušita, má výrazně menší sklon k mačkání, navíc se moc dobře nosí. Zároveň jde o přirozeně prodyšný materiál, takže se rozhodně nezapaříte jako houby v igelitce.

Nejlepší bude vyzkoušet chytré oblečení CityZen na vlastní kůži anebo se pro začátek podívat na web CityZen, kde jsou zkušenosti těch, kteří už ho nosí. K mání jsou pánská trička i polokošile, dámská trička různých střihů (ve velikostech S – 6XL) a také trička šitá na míru. Černé, šedé, vínové, khaki, petrolejové…. A další módní odstíny a produkty budou postupně přibývat.

Zakladatelé značky CityZen®. Martin Burkoň (zleva), Pavel Hrstka, René Němeček

FOTO: CityZen s.r.o. ■