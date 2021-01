Natáčení českého filmu provázela smrt. Neštěstí potkalo dva hlavní hrdiny

Jiří Krampol a Ladislav Frej spolu točili film Stáří není pro sraby. Foto: Archiv filmu Stáří není pro sraby

Práce na snímku je bohužel spojená se smutnými náhodami. Během natáčení a krátce po něm přišli dva hlavní představitelé, Jiří Krampol a Ladislav Frej, o své životní partnerky.

Hana Krampolová zemřela začátkem srpna, zpráva o úmrtí Frejovy partnerky Gábiny přišla v polovině srpna.

„Děsivé bylo to, že Jirka točil pohřeb té své filmové ženy. Moc nevěřím na to, že by si to nějak přivolal, i když někteří kolegové jo," řekl Super.cz Magnusek. „A co se týče Ládi Freje, je to smutné, velmi smutné. My jsme o tom spolu párkrát hovořili, Láďa je taky prima,“ uvedl v rozhovoru pro Face to Face na televizi Seznam.

Film je opředen ještě dalším neštěstím. Magnusek původně uvažoval o jedné roli pro Karla Gotta (✝80). Nabídka prý kdysi padla, ale bez zvláštní odezvy, zřejmě z důvodu zpěvákova onemocnění. Pak ji měl hrát Josef Laufer (81), který bohužel dlouhodobě leží v nemocnici. ■