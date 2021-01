Z lamače dívčích srdcí obézním mužem upoutaným na lůžko: Závislost na lécích zničila králi rock and rollu život

Elvis Presley se v průběhu let změnil k nepoznání. Foto: Super.cz/Profimedia

Elvis Presley by dnes oslavil 86. narozeniny, náš svět ale opustil 16. srpna 1977. Bylo mu pouhých 42 let, když ho našli mrtvého v koupelně. Jeho smrt zaskočila a zdrtila milióny fanoušků po celém světě. Král rock and rollu propadl závislosti na lécích a z nejprodávanějšího umělce a slavného proutníka se stal téměř 159kilovým chlapíkem, o nějž musely nepřetržitě pečovat zdravotní sestry.