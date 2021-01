Jako herečka si v pandemii ani neškrtla. Snacha Karla Heřmánka si ale dokáže vydělat na zaplacení složenek

Nikol je v pandemii ráda, že se ji neživí pouze herectví. Michaela Feuereislová

Snacha herecké legendy Karla Heřmánka se ale prý v pandemii nenudí. „Mám to štěstí, že jsem relativně aktivní člověk. Už od studií na DAMU jsem k herectví přibrala blogování, což se posléze přehouplo do PR a marketingu. Začala jsem u toho, co mi bylo nejbližší, tedy divadlo a momentálně mám asi tři klienty, díky kterým mohu zaplatit složenky nebo třeba zálohy na sociální a zdravotní. Je to v podstatě příjemný únik od mnohdy stresující a emočně náročné herecké profese,“ popsala svá zadní vrátka Nikol, se kterou jsme si povídali na focení kalendáře Korf 2021, který podporuje projekt nadačního fondu Be Charity. Za ním stojí spisovatelka Barbara Nesvadbová (46).

Většina kulturních projektů sice dostala stopku, to ale neznamená, že na nich herečka nepracuje. „Byla jsem oslovena na organizaci píseckých dnů módy, které by se měly uskutečnit, pokud bude situace příznivá, 8. a 9.května a začínám také pomalu připravovat další ročník Buskingu pro Slunce, jehož čtvrtý ročník se uskuteční v červnu na Jungmannově náměstí. Čeká mě také milá spolupráce s Pavlínou Jarošovou, konkrétně styling dobového editorialu. Vážím si důvěry, kterou do mě ti lidé vkládají, a toho, že mohu být součástí kreativních projektů,“ popisuje své plány herečka.

Většina Nikoliných hereckých aktivit se přesunula na jaro. „Z toho důvodu jsme si v Divadle Bez zábradlí koncem loňského roku uspořádali konkurzy na připravovaný muzikál Cabaret. Výběrovým řízením jsem u realizačního týmu prošla, takže mě čeká na jaře spolupráce s Radkem Balašem. Čekají mě také zkoušky Iliady, kde budu tedy pouze za hudební složku - budu v této inscenaci zpívat a snad se někde časově vejde zkoušení i s Viktorem Polesným, které mělo proběhnout začátkem sezóny. Situace je ale bohužel taková, jaká je. Snad se nám podaří stoupnout si před diváky v létě. Tak si držme palce,“ říká s odhodláním v hlase Nikol Heřmánková Kouklová. ■