V době covidu přišla změna image! Sexy Bára Mottlová už není blondýnka. Budete zírat

Bára Mottlová Foto: archiv Hair studio Honza Kořínek (3x)

"Vlastně to všechno vzniklo z diskuze s mým kadeřníkem Honzou Kořínkem, plánovali jsme, co letos podnikneme, a nakonec jsme to vzali dost hopem, kadeřnictví jsou zavřená stejně jako divadla, a tak jsme si řekli, že můžeme pracovat aspoň na nové kolekci, kterou jsme už dofotili," vysvětluje Bára.

Toho, že se vzdala své poznávací blond barvy, nelituje. "Život je změna, a to já mám ráda. Už jsem měla tmavé vlasy, rosegold, ustřihli jsme půl metru vlasů, udělali platinu… Tak teď přišel čas na mou milovanou růžovou," raduje se herečka.

Postupem času se ale k blond vlasům vrátí. "Uvidíme, jak rychle to bude. Myslím, že do jara jsem zpět v plné blond síle. Ale víte, jak se to říká, člověk míní, život mění," dodala s úsměvem. ■