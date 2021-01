Takhle vyhrocený závěr Výměny manželek nikdo nečekal: Emoční výbuch a smršť vulgárních nadávek!

Takový závěr od tiché Lucie nikdo nečekal. Video: TV Nova

Takový konec premiérového dílu Výměny manželek čekal asi jen málokdo. Při rozhovoru obou párů mezi osmi očima neudržela Lucie (34) z Kladna emoce a bouřlivě se pustila do Aleny (40).

Druhá jmenovaná maminka měla ve své prozatímní rodince největší problém se špatnými hygienickými návyky dětí a čistotou bytu. „Všude plíseň, bordel, smrad,“ komentovala Alena bydlení hned po příchodu.

Na druhé straně Lucie zápasila s množstvím volného času, který nevěděla, jak ve své náhradní domácnosti využít. Alenin dospělý syn byl většinu času ve škole či posilovně a s náhradním manželem hledala Lucie jen těžko společnou řeč.

Nikoho ale nenapadlo, že se tichá Lucie při závěrečném rozhovoru tak rozohní. Aleně vyčetla, že manželovi dostatečně nevařila. „Proč jsi mu nevařila?! Končím, nemám na to nervy, abych se tady s tebou hádala,“ začala se matka z Kladna rozčilovat.

Výtku si Alena nenechala líbit a úder Lucii vrátila slovy: „Nestaráš se o děti, já jsem naučila tvoje děti mýt si ruce. Nemají základní hygienické návyky.“ To ale druhou účastnici reality show nadzvedlo ze židle a nešetřila vulgarismy. „Co lžeš, ty vo*e, jdi do pr*ele, ty de*ile jeden zas*anej,“ obula se do blondýnky.

Hádka vyústila v lavinu nadávek ze strany Lucie, která z restaurace utekla a odmítla se k rozhovoru s druhým párem vrátit. Díl šokoval i samotné diváky. „Tohle byl extrém,“ komentují fanoušci na sociálních sítích pořadu. „Obdivuji paní Alenu, že zůstala v klidu. Na moje nervy by to nebylo, přeskočila bych ten stůl a vyfackovala ji,“ mínila jedna rozhořčená fanynka. ■