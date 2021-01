Jak to jenom dělá? Jennifer Lopez (51) vystavila na odiv svůj božský zadeček v bikinách

Jennifer vystavila na odiv svůj poklad. Profimedia.cz

Jennifer Lopez (51) nejspíš objevila pramen věčného mládí, jinak se to nejspíš nedá vysvětlit. Zpěvačka je v životní formě a znovu to dokázala fotkou v bikinách, na níž vystavila na odiv svoje skvostné pozadí.

Pověstné křivky se nebála ukázat na floridské pláži, kde si dopřála pauzu od pravidelné dřiny v posilovně. Jennifer je proslulá svým striktním režimem, který dodržuje například i během svátků. A vyplácí se jí to.

Zpěvačka v těchto dnech uvedla na trh svou vlastní značku kosmetiky JLo Beauty, která zahrnuje mimo jiné i řadu proti stárnutí. Jennifer si tím splnila svůj velký sen být majitelkou kosmetické firmy. A jak docílila mladistvého vzhledu?

Kromě pravidelného posilování a péče o pleť je jejím tajemstvím hlavně hydratace, Lopez ji rozhodně nepodceňuje a denně pije litry vody, spí minimálně deset hodin denně bez výjimky, jí zdravě a striktně se vyhýbá alkoholu a cukrům.

Zní to možná jako hračka, háček je ale v tom, že se takto udržuje už minimálně třicet let. A je živým důkazem, že to rozhodně stojí za to. ■