Slavná herečka tvrdí, že dostala zánět oka z přemíry testů na covid. Co na to lékařka?

Hilary Duff Profimedia.cz

„Udělala jsem si malou pauzu od sociálních sítí během svátků a odhodila mobilní telefon. Bylo to skvělé, ale chyběli jste mi,“ ozvala se svým fanouškům v Instastories a sdílela několik snímků z oslav Vánoc.

Poté ovšem přidala další fotku, kde už právě pociťovala problém s okem. „Najednou začalo mé oko vypadat divně a bolelo, a to hodně,“ napsala k jednomu z vánočních snímků a následovala fotka z pohotovosti: „Tak jsem musela zajet do nemocnice, kde mi zjistili infekci v oku ze všech těch testů na covid, kterými jsem musela projít v práci.“ Později zmínila, že její oko už je v pořádku, že dostala antibiotika, která zabrala.

V zahraničí se k infekci Hilary vyjádřila např. oční lékařka Laura Di Meglio: „Pokud je test proveden správně, výtěr prochází skrze nos až do krku. Bylo by velmi obtížné, aby test způsobil oční infekci. Pokud je vše provedeno s důrazem na hygienu, existovala by jen opravdu minimální šance na kontaminaci.“

Několik lidí se s testem potýká se slzením očí, které lékařka komentovala také.

„Oči se vám mohou zalít slzami, protože test na covid může zasáhnout nerv, který tuto reakci vyvolá, ale pokud je proveden správně, tampon prochází nosem a směřuje do krku, takže by neměl vytvářet nic v očích. Situaci u jedné osoby bych neoznačovala za související, jelikož je na základě jednotlivce nemožné vytvářet předpoklady. Pokud by se to dělo častěji, určitě už bychom o tom slyšeli.“ ■