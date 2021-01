Mladá vdova po zakladateli Playboye (✝91) toužila po větším poprsí. Málem ji to stálo život

Crystal Hefner Profimedia.cz

V půlce října vyrazila na kliniku, kde si nechala přirozenější formou, tedy vlastním tukem, nechat zvětšit poprsí. „Nechala jsem si přenést tuk během operace 16. října a málem jsem během ní zemřela. Ztratila jsem polovinu krve v těle a skončila v nemocnici na transfúzi.“

Ze šoku se už pomalu dostává. „Konečně se začínám cítit dobře. Budu dál obhajovat přirozenost, protože do doby, než mi v roce 2016 odstranili implantáty a vše toxické, co jsem v těle měla, jsem byla velice nemocná. Kéž bych si jen životní lekci vzala k srdci už tehdy! Myslím si, že mi vesmír poslal ještě jednu, abych si to už opravdu zapamatovala,“ uvedla Crystal.

„Naše společnost je v pasti a ženy samy sebe nemají rády. Filmy (z 84,9 % režírované muži) to dělají ještě horší a sociální sítě a různé reklamy také. Fyzicky upravení lidé to dělají horší (já byla jednou z nich). Jak naše společnost definuje krásu, nám všem znemožňuje držet krok. Ženy jsou příliš sexualizované, a to vím z toho nejhoršího možného zážitku,“ prozradila na síti bývalá modelka z Playboye.

„Po dobu deseti let jsem svou hodnotu zakládala na tom, jak dobře vypadám fyzicky, a živila jsem se svým vzhledem. Dodnes si musím psát upomínky toho, že stojím za víc než za to, jak vypadám, a že moje vnější stránka neodráží to, jaká jsem uvnitř. Je mi líto další generace, která vzhlíží k lidem, jejichž vzhled není dosažitelný pro přemíru filtrů, make-upu a peněz, které ženy vkládají do svého vzezření,“ rozčílila se nad dnešním světem Hefner, která sama v minulosti úpravy na těle i na fotkách prováděla také.

Crystal byla vdaná za zakladatele Playboye Hugh Hefnera (✝91) až do jeho smrti. Brali se v roce 2012, kdy jí bylo 26 let a slavnému publicistovi 86. ■