Letitý otužilec o současném trendu celebrit: Nevím, proč bych dobrovolně lezl do Vltavy, říká známý herec

Pavel Nový má s otužováním letité zkušenosti. Michaela Feuereislová

Pavel Nový je svou odolností vůči zimě proslulý, nepříznivé teploty ho neodrazují a nosí celoročně kraťasy. Co říká se svou letitou praxí na nový trend otužování, který se poslední dobou šíří mezi českými celebritami?

„S otužováním se začíná v létě, v zimě by je to mohlo stát život. Teď je to móda, tak se tím všichni začali chlubit. Ale není na tom nic moc k chlubení. Nevím, proč se koupou ve Vltavě. Tam jsem se koupal jednou kvůli filmu Bába z ledu – a ta voda tam tak smrdí… Nevím, proč bych do ní dobrovolně lezl,“ míní herec, kterého naštěstí koronakrize nezasáhla ani po pracovní stránce.

„Nestěžuju si. Mám důchod a točil jsem na Slovensku, tam jsem dokonce dostal normální peníze, eura. Jsou na tom lidé podstatně hůř, nedovedu si představit, že bych dělal v pohostinství nebo provozoval fitko,“ říká.

Kromě toho je novou posilou seriálu Sestřičky Modrý kód, kde vstoupí do života jedné z hlavních postav, bývalé vyšetřovatelce Nadě v podání Daniely Kolářové (74). S tou se na place nesetkal dlouhých 40 let a na jejich první spolupráci ve filmu Pytláci vzpomíná dodnes s rozpaky.

„Na konci toho filmu jsme s Danou skončili spolu. Jenomže ta poslední scéna se točila jako úplně první a režisér Hynek Bočan nás strčil rovnou do postele. Přišel jsem v županu do ateliéru, Dana už tam čekala, držela si deku pod bradou, byla celá nervózní. Sotva jsme se představili, strčil mě k ní. Od té doby jsme se neviděli. Až tady,“ prozradil Pavel Nový. ■