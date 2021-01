Jeden z největších muzikálových a operních fešáků přiznal nový vztah. A teď už se těší na děti

Radim Schwab už by se nebránil založení rodiny. Super.cz

Muzikálový a operní zpěvák Radim Schwab má novou známost. Zatím o ní nechce mluvit, ale jak sám říká, umí si už představit, že by založil rodinu. Věk na to jeden z nejvyšších českých zpěváků rozhodně má.

"Něco se rýsuje, uvidíme, jak se to vyvine, nechávám tomu volný průběh. Začíná to. Už by to chtělo nějaké děti," řekl Super.cz Schwab.

"Je mi 42 let. Je to ale rozumný věk, kdy už na spoustu věcí už máte názor a na některé jste ještě mladý. A ty blbosti už neděláte," usmívá se Schwab, který nyní natáčí cédéčko. Coby divadelník je nyní bez práce. "Na jaře, když zavřeli divadla, jsem měl po premiéře jednoho projektu, nazkoušel jsem Dona Giovanniho. Chvíle volna se najednou hodila. Ale teď už nastává situace, že pokud to bude trvat dál, bude to nelehké," dodal. ■