Do otužování se Míša Maurerová nežene: Místo toho se herečka zvěčnila nahá v horké sprše

Michaela Maurerová Foto: Instagram M. Maurerové

Otužování zaznamenalo v loňském roce obrovský boom. Posilovat imunitu ve studené vodě se rozhodla i řada známých osobností, a to zejména kvůli epidemii koronaviru. Z ledové řeky leze pravidelně třeba Sandra Pogodová (45). „Změnila jsem životní styl, upravila jídelníček, začala cvičit a otužovat se a posiluji si imunitu, je to také na dlouhověkost a je to hodně zdravé,“ svěřila se Super.cz herečka, se kterou se chodí do studené vody koupat i kolegyně Nela Boudová nebo Eva Decastelo.