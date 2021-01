50krát z letadla vyskočil, teď má za sebou první přistání: Policista, který vyhrál Muže roku, vyrazil do Egypta

Muž roku David Kremeň poprvé letěl dopravním letadlem. Foto: archiv D. Kremeně

Je to neuvěřitelné, ale policista David Kremeň (29), který vyhrál soutěž Muž roku, do nedávna neletěl dopravním letadlem. Když si vybíral výhru ze soutěže a vypravil se do Egypta, bylo to jeho poprvé. "Největší obavy jsem měl z přistání," svěřil Super.cz.