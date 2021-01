Jako bratři na plátně, ale i ve skutečném životě: Takhle pevné pouto měl Vin Diesel se zesnulým Paulem Walkerem (✝40)

Paul Walker byl pro Vina Diesela jako bratr. Profimedia.cz

Zajímavostí je, že jen několik dní před Walkerovou smrtí s ním Diesel vedl rozhovor na téma, co by se stalo, kdyby náhodou náhle zemřel. Vin po svém příteli chtěl, aby v případě jeho smrti dal světu najevo, jakým mu byl bratrem. Několik dní na to, 30. listopadu 2013, Walker zemřel při autohavárii.

Když se po kamarádově smrti vrátil Diesel k natáčení, přiznal, že to bylo jedno z nejnáročnějších v jeho životě. V rozhovoru pro Variety uvedl, že spotřeboval tři krabice papírových kapesníků a musel opustit plac, protože mu konstantně teklo z nosu a nemohl zadržet slzy.

Když šel herec po Walkerově skonu navštívit jeho rodinu, Paulova matka mu projevovala lítost. Přestože sama přišla o syna, uvědomovala si, že byl Paul Vinovou druhou půlkou.

Herec s partnerkou Palomou Jiménez přivítali v roce 2015 na svět holčičku. Byl to Vin, kdo trval na jméně Pauline.

Než se pustil do natáčení Rychle a zběsile, často Diesela pokutovali za rychlost. Až v roli Doma Torreta si uvědomil, že by měl zvolnit. Dnes se dušuje, že povolenou rychlost nepřekračuje za žádnou cenu.

Diesel má dodnes skvělý vztah s Walkerovou dcerou Meadow, kterou vnímá jako člena vlastní rodiny. Často se vídají a tráví spolu svátky, kontakty udržují i na sociálních sítích. ■