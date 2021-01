Stačil jeden dotaz a schytala to ze všech stran: Do Dany Morávkové se pustili její fanoušci

Dana Morávková Michaela Feuereislová

Ještě dotáčí poslední scény seriálu Ordinace v růžové zahradě, ale Daně Morávkové (49) se neuvěřitelně stýská po divadle. "Divadlo hrát nemůžeme, díky aspoň za to natáčení," řekla Super.cz herečka. Ta oslovila svoje fanoušky s dotazem, zda by přivítali možnost návštěvy kulturních akcí, když by se před nimi otestovali. Sama musí kvůli natáčení podstupovat testy pravidelně.