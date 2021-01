Manželka švagra Ivanky Trump ukázala rostoucí bříško: Modelka spodního prádla se krásně zakulacuje

Karlie Kloss a Joshua Kushner Profimedia.cz

Je to dva měsíce, co Karlie Kloss (28) a Joshua Kushner potvrdili, že čekají prvního potomka . Dlouhonohá modelka nyní předvedla rostoucí pupík ve cvičebním úboru. A zdá se, že cvičení se nevzdala ani v těhotenství.

Kloss a Kushner, jenž je mladším bratrem Jareda Kushnera, zetě a poradce Donalda Trumpa, se vzali v roce 2018 během malého obřadu v New Yorku. Svatbu si pak zopakovali ještě na venkově ve Wyomingu.

Karlie před svatbou konvertovala k judaismu, rodina jejího manžela ji do té doby odmítala přijmout. Šest let se s ní nechtěli sejít a Joshovi prý vztah dokonce rozmlouvali. Obdobně to údajně měli i s Ivankou a Jaredem.

Přestože jsou Josh a Jared bratry, jejich politické názory se zásadně rozcházejí. Zatímco Jared s Ivankou pracovali v Bílém domě jako Trumpovi poradci, Karlie s Joshem jsou podle všeho demokraté a v posledních prezidentských volbách dokonce lobovali proti němu. ■