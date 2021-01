Žhavé milostné scény v sérii Božena: Vášnivého i romantického milence Boženy Němcové hraje tenhle fešák ze Sestřiček

Jan Nedbal hraje milence Boženy Němcové Super.cz

"Já si vždycky takovou roli chtěl zahrát. Často jsme si říkali s Annou Kameníkovou (26), která hraje mladou Boženu, že jsou tam občas scény, které jsou jako z Titaniku. Takže jsem si připadal jako Leonardo DiCaprio pro chudé. Bylo to skvělé, protože mi byl pan Nebeský niterně blízký. Já jsem hrozně romantická duše, až i křehká. A když jsou někde takové emocionální turbulence, myslím si, že bych se zachoval jako on," řekl Super.cz herec. Nebecký se totiž rozhodl, že Boženu opustí, aby neničil její manželství.

"Vím, že bych to nezvládl a taky bych musel někam utéct. Jednou jsem vlastně takhle utekl, když jsem byl po rozchodu. Musel jsem na dva roky zmizet na Island, abych se z toho dostal. Tedy využil jsem toho jako pracovní zkušenosti a jel jsem pracovat do Norska do divadla, a pak jsem byl na tom Islandu," vysvětlil.

Dokonce psával i romantické básně. "Psal jsem je asi do devatenácti, a pak jsem se na to musel vykašlat, protože mě velmi mrzelo, že když jsem napsal nějakou básničku a dal ji někomu přečíst, tak si to lidi vysvětlili úplně jinak, než jsem myslel. Tak jsem se místo toho začal učit dělat hudbu, protože ta je konkrétnější," míní.

V druhém díle Boženy se dočkáme i mnoha erotických scén mezi Němcovou a Nebeským. "Byl jsem rád, že se tyhle nejerotičtější scény natáčely až na konci projektu. Takže to milování přišlo až po roce, tak jsme nebyli úplně nervózní. Sice se s Aničkou známe, ale nebyli jsme úplně blízcí kamarádi. Od rána jsme ale stejně trošku popíjeli whisky, abychom opravdu nervózní nebyli. A pak se řeklo: Akce a my se na čtvrt hodiny zapomněli," vzpomínal. ■