Cvičení, nebo orální sex na veřejnosti? Pansexuální herečka předvedla své posilovací praktiky

Bella Thorne a Benjamin Moscolo cvičili na pláži. Profimedia.cz

Pár vyrazil na dovolenou do Mexika a při cvičení na pláži to spíš vypadalo, jako by se chystaly nějaké orgie. Herečka dřepovala svědomitě a u toho zabořila hlavu do partnerova klína. Technika je to možná zarážející, ale zjevně funguje, Bella má vynikající figuru.

Herečka loni vzbudila pozornost především svým profilem na placené síti OnlyFans, kde její uživatelé sdílí peprný obsah, který jiné sociální sítě nepovolují. Bella vydělala pořádný balík peněz, který chce investovat do filmové produkce.

Jako režisérka má už na svědomí film pro dospělé. Lechtivý materiál se tak zdá být její parketou. Thorne proslula také svou pansexualitou, obvykle randí s mužem a ženou najednou. V posledním roce a půl jí ale zjevně stačí jeden partner. ■