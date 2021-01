Moderátorka SuperStar se bojí o svého tatínka: Nakazila ho koronavirem a skončil v nemocnici

Adéla Vinczeová Michaela Feuereislová

„Otce odvezla sanitka, protože měl náročnější průběh covidu. Deset dní ležel se žaludkem, nechtěl přijímat potravu, nechtěl pít,“ prozradila bývalá moderátorka SuperStar.

Nemoc nebere na lehkou váhu a chce varovat okolí. „Absolutně to není běžná chřipka, můj otec chřipku vyřeší za dva dny, je fit, na nic se neléčí, nebere žádné léky, na to, že je mu 72 let, je schopný odběhnout půlmaraton. A najednou nebyl pomalu schopný se nadechnout, jen když šel na záchod,“ vysvětluje blondýnka.

Přiznává, že pohled na koronavirus patrně změnil i její otec, který měl předtím jiný názor. Adéla s manželem nabádá své fanoušky: „Nejsme páni všeho, ani naší imunity, už to prosím začněte brát vážně.“

Pro moderátorku je situace o to psychicky náročnější, že své rodiče nakazila ona sama. „Neměla jsem doma roušku. Říkala jsem si: Vždyť jsme přece doma a já se pravidelně testuji, tak na co rouška? Jenže ostatní lidé mohou mít úplně jiný průběh i ti, o kterých byste řekli, že to zvládnou v pohodě,“ dodává. ■