Přehlídková mola vyměnila za pluh: Takhle brázdí Alena Šeredová cesty v Turíně

Alena Šeredová Foto: Instagram A. Šeredové

„Když italská vláda vydala doporučení a restrikce na období Vánoc, byl to poslední hřebíček do rakve našich společných Vánoc. Moje rodina by po příjezdu musela do čtrnáctidenní karantény,” posteskla si v rozhovoru pro Super.cz Šeredová. O zimní radovánky ale rozhodně nepřišla.

V Turíně, kde se svou rodinou žije, totiž od půlky prosince rozhodně nemají o sníh nouzi. A na cestách u jejich domu se do odklízení závějí pouští dokonce samotná Alena. Modelka se pochlubila snímky, na kterých brázdí cesty na pluhu a odhrnuje navátý sníh. Přehlídková mola tak vyměnila za trochu jinou práci, která ji ale evidentně baví. ■