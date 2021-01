Bývalá moderátorka zpráv na Nově Míša Ochotská přišla o věrného parťáka. Takhle se s ním rozloučila

Michaela Ochotská se svým Charliem Foto: Archiv M. Ochotské

"Bylo to krásných deset let, ale bohužel přišel jeho čas. Byl to ten nejúžasnější pes na světě. I když tady už s námi není, díky miliónům vzpomínek je s námi stále," řekla Super.cz Ochotská.

Snaží se držet i kvůli synovi Andrému, kterému je už 6 let.

"Nesmutníme. My jsme si ten jeho život užili se smíchem a radostí a věříme, že i on s námi. Bylo to super deset let plných legrace," dodala moderátorka. ■