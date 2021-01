Že by jí konečně došla trpělivost? Manželství Kim Kardashian a Kanyeho Westa údajně spěje k rozvodu

Hvězdné manželství údajně dospělo ke svému konci. Profimedia.cz

Není to zdaleka poprvé, co se hovoří o krizi v manželství Kim Kardashian (40) a Kanyeho Westa (43), ovšem poprvé padlo slovo rozvod. Po turbulentním roce, kdy se West zhroutil při marném pokusu stát se americkým prezidentem a pourážel veřejně svou ženu i její rodinu , se prý odloučili.

Zdroje Page Six dokonce tvrdí, že slavní manželé žijí už nějakou dobu odděleně a momentálně jsou ve fázi rozdělování majetku. Kim si prý najala oblíbenou právničku celebrit Lauru Wasser, která by ji případně měla zastupovat. Další zdroje zase hlásí, že pár ještě nehází flintu do žita a vztah se snaží slepit za pomoci poradce. Kim ani Kanye se k věci prozatím nevyjádřili.

Kardashian loni poprvé promluvila o manželově bipolární poruše, kterou omlouvala jeho chování během prezidentské kampaně. V průběhu roku se Kim starala o jejich čtyři ratolesti, zatímco Kanye se izoloval na rodinném ranči ve Wyomingu, kde pracoval na kampani.

V tu dobu se také objevily zprávy, že hvězdě vlastní reality show vadí, že je na děti sama. Dle zdrojů drží pár údajný rozchod zatím v tajnosti právě kvůli dětem, North (7), Saintovi (5), Chicago (2) a Psalmovi (1).

Kim to během manželství opravdu neměla s Westem jednoduché, ale vždy to vypadalo, že se mu snaží být oporou a na veřejnosti působili jako spořádaná rodina. Pokud se informace o údajném rozchodu potvrdí, bude to zajisté jeden z nejsledovanějších rozvodů v historii Hollywoodu.

Kim a Kanye zveřejnili svůj vztah v roce 2012 po dlouholetém přátelství a vzali se o dva roky později. Zatímco Kanye se tehdy ženil poprvé, Kim se vdávala potřetí. ■