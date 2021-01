Strach muzikálové krásky Gudasové o malého syna: Chlapeček ze dne na den přestal chodit

Karolína Gudasová Neuvirthová se synem Markem Michaela Feuereislová

Muzikálová zpěvačka Karolina Gudasová Neuvirthová (28) se těšila na konec roku a s ním spojené vánoční svátky. Se svým manželem, hokejistou Michalem Neuvirthem připravili pro svou rodinu krásné Vánoce. To však milující rodiče ještě netušili, co je kromě oslav čeká. Kvůli zdravotním problémům syna Marečka museli vyhledat pomoc lékaře.

„Zničehonic začal lézt Mareček po čtyřech, a to jsme hned věděli, že je něco špatně. Do té doby to byl naprosto zdravý chlapec. Nemohl chodit, nemohl došlápnout, bolelo ho to,“ sdělila Karolina pro Super.cz s tím, že vůbec nechápala, co se jejímu synovi děje.

„Měli jsme strach, neváhali jsme ani minutu, a jeli jsme tedy do nemocnice na pohotovost, kde nám sdělili diagnózu - zánět kyčle. Nyní jsme ve fázi léčení. Marko ještě fit úplně není, ale alespoň si už chce stoupat a vydrží chvilku stát,“ dozvěděli jsme se od Karoliny, která doufá, že její chlapeček bude brzy zase s radostí běhat.

„Čekáme ještě na sono. Jinak většinu času o Vánocích jsme trávili s rodinou, a hlavně na horách, na Klínovci, kde to máme moc rádi,“ svěřila se Gudasová a dodala: „Hlavně chci apelovat na všechny maminky, které se rozhodují, zdali jít se zdravotním problémem svých dětí k lékaři. Když se vám něco nezdá, rozhodně neotálejte! My jsme to naštěstí podchytili včas,“ dodala závěrem zpěvačka, která zkouší roli Kristýny v hitmuzikálu Láska nebeská v Divadle Broadway. ■