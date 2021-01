15 let po soutěži krásy vypadá skvěle: I tato misska propadla otužování, takhle jí to sluší v plavkách

Otužuje se i krásná misska Michaela Štoudková. Foto: archiv M. Štoudkové

"Poprvé jsem se otužovala minulý březen a úplně jsem do toho spadla tak dva měsíce zpátky. Teď, pokud to jde, jdu do studené vody každý den. Ve vodě bych mohla být furt, v teplé i studené, takže to bylo takové přirozené," řekla Super.cz Míša, která je například velkou milovnicí surfování.

"V kombinaci s dýcháním, meditací a sportem to má skvělé účinky na zdraví, imunitu, srdce, zvyšuje to sportovní výkon, energii. A pocit po je nejvíc. Fakt doporučuju," doplnila kráska. "Možná si tady ve vodě vynahrazuju i to, jak mi chybí moře," smála se. ■