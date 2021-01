30 let života Ester Janečkové. V dokumentu otevřeně promluvila o radosti i bolestech: ztrátě dítěte a smrti synovce

Ester Janečková v dokumentu Heleny Třeštíkové promluvila o ztrátě dítěte.

Třeštíková Ester natáčela v průběhu dlouhých třiceti let, během kterých zachytila její osobní a profesní radosti i nejtěžší životní zkoušky.

Ester Janečková o manželské krizi, která vedla k dočasnému rozchodu

Česká televize

Dokument, který Česká televize uvede 12. ledna ve 20:55 na ČT2, začíná v době, kdy Ester studovala na zdrávce. Poté se rozhodla jít na DAMU, vdala se, založila rodinu a nastoupila do televize. Začala moderovat pořad Politikon, poté nastoupila do Sama doma a nakonec i do populární Pošty pro tebe. Stala se z ní mediálně známá osobnost, což kromě jiného vedlo ke ztrátě soukromí.

Ester otevřeně promluvila také o krizi, která její manželství se Zdeňkem Janečkem postihla v roce 2010 a vedla k dočasnému rozchodu, o vlastním zamilování se do jiného v době začátků v televizi a také o potratu. Ester, v té době máma dvou synů a dcery, se v roce 2013 musela vyrovnat se ztrátou holčičky.

„Prvních 14 dní bylo, jako bych byla někde za sklem, jako by mi to furt nedocházelo. A někdy zhruba po těch 14 dnech, jak kdyby to sklo puklo a došlo mi to v plné síle. Přestože vnitřně vím, že to musíme přijmout a že to tak mělo být, že věci se nedějí náhodou - opravdu věřím tomu, že je s námi a že se má dobře -, tak mi strašně chybí. Holt asi Amálka měla ten život mít na tom světě tak krátkej,“ říká v dokumentu Janečková.

Velká rána ji potkala také o rok později, kdy její synovec Filip spáchal sebevraždu. Byl gay a nechtěl žít v netolerantní společnosti. Po jeho tragické smrti se Ester ještě více zapojila do charitativních činností, mj. se stala patronkou poradny S barvou ven. ■