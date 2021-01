Nevšední, nepříjemné, ale nutné, říká o natáčení odvážných scén v Boženě Anna Kameníková

Anna Kameníková a Jan Nedbal v televizní sérii Božena Video: Česká televize

Na Kameníkovou při natáčení Boženy čekalo také několik odvážných scén, seriál Němcovou zachycuje nejen jako spisovatelku a osobnost literárního světa, ale hlavně jako ženu se všemi jejími touhami, ať už profesními, či osobními. „Je to nevšední a nepříjemné, ale pokud je herecký partner citlivý a empatický, tak se to dá přežít,“ říká o natáčení milostných záběrů Kameníková.

Partnery jí byli Jan Hájek, představitel Jana Němce, a především Jan Nedbal, který ztvárnil milence Němcové, básníka Václava Bolemíra Nebeského.

„Myslím si ale, že tyto scény jsou v minisérii nutné a mají svůj význam, protože i milostný život byl velkou a důležitou součástí spisovatelčina života. Ve filmech nemusí být jen scény, které podávají informace, ale i ty které navozují pocit. Což je přesně smyslem záběrů tohoto typu,“ míní herečka.

Kameníková kvitovala, že v otázce míry odhalenosti našla shodu s režisérkou Lenkou Wimmerovou. „V Boženě je hned několik milostných scén. S paní režisérkou jsme se ale nakonec domluvily, že z intimních částí mého těla nejde moc vidět. Probíraly jsme i to, jak se na to dívám já. Cítily jsme to ale stejně,“ dodala Kameníková. ■