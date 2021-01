5 hollywoodských úmrtí, která zůstávají dodnes záhadou: Tyto hvězdy zemřely za podivných okolností

O úmrtích těchto hvězd se dodnes spekuluje. Foto: Super.cz/Profimedia, Profimedia.cz

Marilyn Monroe

O příčině úmrtí nejzářivější hollywoodské hvězdy Marilyn Monroe (✝36) není pochyb. 5. srpna 1962 zemřela na předávkování barbituráty. Dle policie šlo pravděpodobně o sebevraždu. Někteří věří, že si herečka vzala život z nešťastné lásky k prezidentu J. F. Kennedymu a jeho bratrovi Robertu Kennedymu. Jiní začali okamžitě rozvíjet konspirační teorie o tom, že byla herečka zavražděna, aby o bratrech Kennedyových nic neprozradila. Její smrt vyšetřovala CIA, stejně jako bývalého amerického prezidenta a jeho rodinu. Složka dodnes existuje, pravděpodobně se však nikdy nepřijde na to, co se doopravdy stalo.

Natalie Wood

Krásná herečka Natalie Wood se utopila 29. listopadu 1981, když se plavila na jachtě s manželem Robertem Wagnerem. Po propité noci Wagner ohlásil její zmizení, o několik hodin později vylovili z vody její tělo. Policie nejprve prohlásila, že šlo o nešťastnou náhodu, kvůli modřinám na jejím těle se však následně začalo zvažovat cizí zavinění. Wagner (87) byl hlavním podezřelým. Hereččina sestra si je dokonce jistá, že Wood zemřela rukou svého manžela, a s tvrzením vystoupila i v pořadu Dr. Phil. Oddělení šerifa v Los Angeles v roce 2012 změnilo příčinu smrti na utonutí za neznámých okolností. Nikdy ovšem neshromáždili dostatek důkazů, aby z hereččiny vraždy někoho usvědčili.

Thelma Todd

Americká herečka Thelma Todd zemřela v roce 1935 na otravu oxidem uhelnatým. Našli ji ležet na volantu jejího Lincolna, nicméně motor neběžel. Na hereččině hrdle našli stopy, jež nasvědčovaly, že jí někdo tlačil trubku či hadici do krku. Mezi podezřelými byl její bývalý manžel, tehdejší milenec, ale i gangster Lucky Luciano. Podle L.A. Times v týdnech, jenž předcházely její smrti, obdržela herečka výhrůžné dopisy. Dotyčný hrozil, že ji zabije, pokud nezaplatí 10 tisíc dolarů. Porota nedospěla k žádnému závěru, někteří věřili, že byla herečka zavražděna, jiní zase, že šlo o nešťastnou náhodu.

George Reeves

George Reeves, představitel Supermana v seriálu Adventures of Superman z 50. let, byl v roce 1959 nalezen s kulkou v hlavě. Ačkoliv se jeho smrt považuje za sebevraždu, řada lidí věří, že mohlo jít o vraždu nebo nešťastnou náhodu. K úmrtí mělo dojít v době, kdy ho navštívili dva přátelé a snoubenka.

Virginia Rappe

Hvězda němého filmu Virginia Rappe zemřela v roce 1921. Během večírku v hotelu St. Francis v San Francisku se ocitla v ložnici s kolegou Roscoem Arbucklem, jenž byl v té době velkou hvězdou. Navzdory prohibici se na večírku hodně pilo. Hereččin křik přivolal do ložnice hotelové hosty, kteří ji našli oblečenou na posteli, jak se zmítá v bolestech. Rappe, která trpěla opakovanými záněty močových cest, zemřela o tři dny později v nemocnici na prasklý močový měchýř. Arbuckle byl obviněn z její vraždy a musel se dvakrát odvolat, než byl konečně zproštěn obžaloby. V očích veřejnosti ale zůstal vrahem a jeho kariéra byla navždy v troskách. Zemřel o 13 let později na infarkt ve věku 46 let. ■