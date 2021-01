Oblíbený hlasatel Alexander Hemala (68) se raduje: Stal se sedminásobným dědečkem!

Alexander Hemala s manželkou Michaela Feuereislová

O zábavu má naštěstí postaráno díky rodině, která se mu nedávno rozrostla o dalšího člena. Stal se sedminásobným dědečkem. „Mám 4 vnoučata v rozmezí 2-4 roky, dvě starší vnoučata a teď čerstvě dvouměsíční vnučku,“ pyšní se dědeček, který ovšem přiznává, že ne vždy je to s tolika dětmi jednoduché.

„Rodiče jsou rádi, že je mohou udat, takže pokud mám volno, tak si některé z dětí beru. Snažím se to rozdělit po částech, protože mezi svátky se mi stalo, že přišla 4 vnoučata najednou,“ vysvětluje. A podělil se také o vtipný sváteční zážitek.

„Dvě hodiny po mně skákali, tak jsem chtěl utéct se psem na procházku a oni se ke mně postupně přidávali. Ve finále to dopadlo tak, že jsem šel se čtyřmi vnoučaty a se psem. Slíbili mi, že se budou držet za vodítko a vyrazili jsme na Karlův most. Dokonce si nás fotili i cizinci. Říkám si, že bych si měl pořídit pasteveckého psa, který umí vést stádo v houfu,“ vtipkuje Saša Hemala.

Po vzoru svých kolegů by mohl v penzi vyučovat budoucí moderátory, kterým by na školách předával své letité rétorické zkušenosti. Takové ambice ale nemá a skromně o sobě tvrdí, že by nebyl dobrým učitelem. Ovšem jeho oblibou jsou zájezdové besedy. „Přece jen jsem v životě něco zažil, tak o tom můžu vykládat. Jezdili jsme po besedách i s kolegyněmi Saskií Burešovou (74) a Marií Tomsovou, byl to zájezdový pořad Hlasatelé na cestách,“ dodává na závěr. ■