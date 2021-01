Ilustrační foto Profimedia.cz

Není úplně jasné, co chtěl mladík ve videu udělat, když běžel za odjíždějící tramvají. Možná chtěl předvést nějaký akrobatický kousek, ale to se nepovedlo, protože mu do cesty vstoupil semafor. Tahle kocovina druhý den musela ale bolet.