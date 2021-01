Sexy zpěvačka zapózovala v podprsence a rozpovídala se o lásce k bratrovi slavných modelek

Dua Lipa Profimedia.cz

V rozhovoru, který časopisu poskytla, se rozpovídala o své velké lásce k Anwaru Hadidovi, který je mladším bratrem modelek Belly a Gigi Hadid (25), se kterým tvoří pár už druhým rokem.

Na sociálních sítích nesdílí z jejich života mnoho, ale ve vztahu se známým modelem je spokojená. „Zažíváme spolu neuvěřitelné věci, a pokud je mezi nimi něco, o co se chceme podělit, sdílíme to a je to zábava. Ale na druhou stranu chceme, aby byl náš život jen náš, a tak ukazujeme jen to, co sami uznáme za vhodné,“ uvedla zpěvačka k sociálním sítím.

„Je důležité najít rovnováhu mezi tím být nadšený a zamilovaný a chtít sdílet každý moment s lidmi kolem, a zároveň nedávat na odiv až moc. Chci si užívat tu radost ze vztahu bez toho, aniž bych na něj četla názory lidí, které ani neznám,“ vysvětlila svůj přístup ke sdílení soukromí Dua Lipa. ■