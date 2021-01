Sandra Pogodová zraje jako víno: Herečka se předvedla v sexy šatech s hlubokým výstřihem

Sandra Pogodová Foto: Super.cz/L. Hatašová

„Minulý rok jsem si nechala ve Vietnamu ušít několik velkých večerních rób, ať mám v čem moderovat, až začne plesová sezóna,“ řekla Super.cz Sandra. V jednom z modelů se nechala také zvěčnit před fotoaparátem. Nutno říct, že Sandra opravdu zraje jako víno a v rudých šatech je neuvěřitelně sexy.

„Speciálně jsem se těšila, až vytáhnu tyhle červené, do těch jsem se úplně zamilovala. To jsem ovšem netušila, že se v nich letos projdu maximálně tak po schodišti v baráku,“ řekla se smíchem herečka.

Rozhodně by byla chyba, kdyby se jí krásné šaty ušité z prvotřídních materiálů válely jen ve skříni. Sandra se je tak rozhodla obléknout alespoň před objektivem, a dobře udělala.

„Vzala jsem si je aspoň do ateliéru k Lence Hatašové a užila si pocit krasavice vesmírné při focení,“ dodala herečka, která aktuálně dopisuje svou druhou knihu s názvem Buď v pogodě, kterou by ráda vydala letos na jaře a nadělila si ji ke svým dubnovým narozeninám. Vedle toho se také těší, až se objeví před diváky, a to například i v připravovaném muzikálu Láska nebeská v Divadle Broadway. ■