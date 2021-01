Christina Aguilera poslala nahý pozdrav z vany: Takhle si užívá nový rok čerstvá sexy čtyřicátnice

Christina Aguilera Profimedia.cz

Zpěvačka tak svým fanouškům do nového roku popřála v rouše Evině a svůdně se u toho nakrucovala do kamery. Poprsí zakrývala pěna nebo její ruce, ale v jeden moment na konci videa vykouklo i trochu víc.

Aguilera vstoupila těsně před Vánoci do klubu čtyřicátníků, o čemž se svým fanouškům rozpovídala v dlouhém psaném příspěvku na Instagramu. Zaznělo v něm také to, že všudypřítomné stigma kolem stárnutí ji rozhodně netrápí a na svůj věk je naopak pyšná. „Vždy jsem svůj věk uměla přijmout. Moje duše byla vždy trochu starší a osobně si vážím té moudrosti, milosti a krásy, která přichází s každým novým rokem našeho života,“ uvedla Christina a pokračovala: „Věřím, že to nejlepší teprve přijde a já jsem na to připravená.“