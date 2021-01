Slavná návrhářka (74) ukázala své tělo v plavkách: Jsem blázen, že to zveřejňuju? zeptala se fanoušků

Diane von Fürstenberg Profimedia.cz

Ihned se dočkala obdivných komentářů od svých slavných kamarádek. Kris Jenner i Kate Bosworth jí napsaly nezávisle na sobě, že je krásná. „Vypadáš fantasticky,“ napsala také herečka Andie MacDowell.

Diane se v 18 letech provdala do aristokratických kruhů. Jejím manželem byl princ Egon z Fürstenbergu, se kterým má dvě děti. S ním se rozešla ve stejném roce (1972), v jakém založila své podnikání. O čtyři roky později přinesla do světa módy revoluční model šatů – zavinovací. Mají tisíce variant a sluší každé ženské postavě. Díky tomu se jí dostalo popularity po celém světě a zrodil se její multimiliónový byznys. U šatů samozřejmě nezůstalo a její značka nabízí dnes i boty, šperky a doplňky.

Diane se časem také stala motivační osobou a napsala i několik knih. Nejslavnější z nich je autobiografie The Woman I Wanted to Be (Žena, jíž jsem chtěla být). ■